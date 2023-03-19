حوادث اليوم: تنقيب 4 أشخاص عن الآثار بحلوان.. وجثة سيدة ببني سويف

كشفت أجهزة الأمن المختلفة التابعة لوزارة الداخلية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ملابسات العشرات من القضايا والجرائم سواء قتل أو سرقة أو تنقيب عن الآثار أو اتجار في المخدرات، وتوصلت إلى المتهمين، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم حوادث اليوم على مدار الساعات الماضية.

حفر وتنقيب 4 أشخاص عن الآثار بحلوان

في منطقة حلوان، استطاعت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وعثرت على حفرة في مدخل العقار من خلال عمق وصل إلى 3 أمتار، بالإضافة إلى الأدوات التي استخدموها في الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

«استروكس» و«هيروين» بـ 1.3 مليون جنيه مع شخصين بالجيزة

وفي محافظة الجيزة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وعثر رجال الأمن بحوزة المتهمين كميات من مخدر الهيروين، ومخدر الاستروكس ومخدر البودر، بمبالغ مالية تعدت المليون و300 ألف جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما.

العثور على جثة سيدة داخل مسكنها ببني سويف

وفي محافظة بني سويف، كشفت أجهزة الأمن ملابسات العثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها وسرقة مصوغاتها الذهبية، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن مرتكب الواقعة سيدة لهما معاملات تجارية سوياً، واعترفت تلك السيدة أنها ذهبت إلى الضحية من أجل اقتراض منها مبلغاً مالياً، إلا أن المجني عليها رفضت وهو ما تطور إلى مشادة كلامية، ومشاجرة ثم كتمت أنفاسها وتعدت عليها حتى توفيت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.