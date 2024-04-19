الذهب يتجه للارتفاع عالميا.. تحرك بالقرب من 2400 دولار للأونصة

شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعا جديدا خلال الجلسة الأسيوية اليوم، بسبب أخبار عن هجمات من الكيان الصهيوني على إيران رداً على الضربات الإيرانية بداية هذا الأسبوع، ولكن سرعان ما عاد سعر الذهب إلى تقليص هذه المكاسب بسبب محدودية تأثير هذه الهجمات.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.3%

ارتفع سعر الذهب الفوري لجولد بيليون بنسبة 0.3% ليتداول عند المستوى 2382 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع مطلع جلسة اليوم ليسجل أعلى مستوى له عند 2417 دولارا للأونص،ة قبل أن يفقد هذه المكاسب سريعا ويعود إلى مناطق التداول التي سيطرت على تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع.

وفشل الذهب في اختراق منطقة المقاومة 2395 – 2400 دولار للأونصة ولم يستطع تسجيل إغلاق يومي أعلاها، والارتفاع فوقها، ثم تراجع بشكل يعكس تردد المشترين وبالتالي بدأنا مشاهدة ضعف في زخم الصعود.

وتظل التوترات الجيوسياسية، هي المتحكم الأول في حركة الذهب خلال هذه الفترة، وهو ما اتضح اليوم من الارتفاع المفاجئ للذهب، بعد قيام الكيان الصهيوني بشن هجوم بمسيرات على أهداف إيرانية رداً على الهجمات الإيرانية بداية هذا الأسبوع.

فيما تتجه أسعار الذهب إلى الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، على الرغم من التذبذب الذي سيطر على تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع، حيث ارتفع المعدن النفيس منذ بداية شهر إبريل بنسبة 6.7% ليتبع ارتفاع آخر خلال شهر مارس بنسبة 9.2%.

ويمثل الإغلاق هذا الأسبوع أهمية كبيرة لأسعار الذهب، وذلك برسم تحركات الأسبوع القادم، فالإغلاق فوق المستوى 2400 دولار للأونصة من شأنه أن يدفع السعر إلى اختبار القيمة السعرية الأخيرة التي سجلها عند 2431 دولارا للأونصة.

بينما إذا أغلقت تداولات هذا الأسبوع تحت المستوى 2400 دولارا للأونصة فمن شأن هذا أن يدفعه إلى الهبوط إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 2325 دولارا للأونصة، والذي قد يبدأ تصحيح سلبي بكسر هذا المستوى.

الجدير بالذكر أن انتهاء التوترات الجيوسياسية قد يدفع الأسواق إلى التركيز مع توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما قد يدفع الذهب إلى التراجع بسبب التوقعات باستمرار أسعار ارتفاع الفائدة لفترة أطول من الوقت، وفي الوقت نفسه يجد الذهب الدعم من عمليات شراء البنوك المركزية وعلى رأسها البنك المركزي الصيني للذهب لزيادة احتياطيها من المعدن النفيس.