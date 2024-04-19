عاجل.. انخفاض مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية التعاملات

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3240 جنيها للشراء مقارنة بـ3250 جنيها للشراء خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 18-4-2024، بحسب الأسعار المعلنة من منصة «جولد بيليون» العالمية.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21

بدأ مؤشر أسعار الذهب يتجه للانخفاض خلال الأسبوع الجاري بعد موجة ارتفاع ملحوظ إلى أيام الأسبوع الماضي كانت بمقدار 80 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21 وتلاها انخفاضات عدة كان آخر 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-4-2024.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، في محال الصاغة، وباقي الأعيرة، وفقا لآخر تحديث لمنصة جولد بيليون العالمية.

سجل جرام سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3702 جنيها للشراء، و3714 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 3349 جنيها للشراء، و3404 جنيهات للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 انخفاضا عند 3240 جنيهًا للشراء، و3250 جنيهًا للبيع.

شهد سعر الذهب عيار 18 في محال الصاغة حالة من الانخفاض عند مستوى 2777 جنيها للشراء، و2785 جنيها للبيع.

يسجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2160 جنيها للشراء، و2166 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم ليسجل 25 ألفًا و920 جنيهًا للشراء و26 ألفًا للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب العالمية 2390 دولارا للبيع، و2391 دولارا للشراء.