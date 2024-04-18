أسعار الفضة والنحاس تصعد عالميا إلى مستويات قياسية مع قفزة الذهب

شهدت أسعار الفضة والنحاس ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق العالمية، ويرجع ذلك لعدة أسباب وهي زيادة أسعار الذهب في ظل ما يشهد العالم من توترات خاصة منطقة الشرق الأوسط.

وسجلت العقود الآجلة للنحاس نحو ما يزيد على 4.4 دولار للرطل في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين، وقوبلت المخاوف من انخفاض المعروض بعلامات قوة في الطلب، وفقا للبيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن بورصة نيويورك. بيانات الأقمار الصناعية

وكشفت بيانات الأقمار الصناعية أنَّ مصاهر النحاس في الصين، أكبر منتج للنحاس المكرر في العالم، خفضت مستويات نشاطها لتتوافق مع تعهداتها بأن إنتاجها قد ينخفض بما يصل إلى 10% هذا العام.

انخفاض المعروض من خام النحاس للمصاهر الصينية

وأوضحت البيانات أنَّ هذه التحركات استجابة لانخفاض المعروض من خام النحاس للمصاهر الصينية، مما يزيد من القدرة الفائضة للقطاع لدفع رسوم الصهر إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وسط موجة من انخفاض إمدادات الخام، إذ علقت زامبيا النشاط في المناجم الرئيسية بسبب نقص الطاقة، في حين تم إغلاق منجم كوبري في بنما والذي يمثل إنتاجه نسبة 1% من إنتاج النحاس العالمي، في حين فشلت مناجم أمريكا الجنوبية في تلبية توجيهاتها في عام 2023، وفي الوقت نفسه، أدى تحسن الطلب من الصين إلى دفع واردات الخام الخام.

أسعار الفضة

وفيما يخص أسعار الفضة فقد شهدت تحركا عالميا غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار الذهب، لأن هناك بعض الأشخاص يتخذون من الفضة ملاذا آمنا للادخار على غرار الذهب، وسجل مؤشر الفضة العالمي اليوم نحو 24.85 دولار للأوقية.

سعر الفضة اليوم في الأسواق العالمية

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 42.64 جنيه.

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 40.85 جنيه.

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 39.45 جنيه.

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 39.06 جنيه.

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 34.12 جنيه.