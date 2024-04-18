تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف وصل كام

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، 18-4-2024، تراجعا نسبيا خلال منتصف التعاملات في محلات الصاغة، حيث سجل عيار 21 انخفاضا بنحو 15 جنيها تقريبا عن التعاملات الصباحية، ليسجل الجرام نحو 3235 جنيها، وفقا للمعلن من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 ووفق بيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الفئة الأكثر مبيعا، نحو 3245 جنيها للبيع، و3235 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3731.5 جنيه للبيع و3697.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم في محلات الصاغة نحو 3420.5 جنيه للبيع، و3389 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 2176.75 جنيه للبيع، و2156.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 26120 جنيها للبيع، و25880 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعرأونصة الذهب «الأوقية» نحو 2380 دولارًا للبيع، و2379 دولارًا للشراء.