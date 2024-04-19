وزيرة الثقافة تنعى الفنان صلاح السعدني: ستظل أعماله باقية تُخلّد ذكراه

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير صلاح السعدني، أحد أعمدة الدراما التلفزيونية المصرية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 81 عاما.

وزيرة الثقافة: الفنان صلاح السعدني استطاع بأعماله أن يلامس قلوب الجماهير

وقالت وزيرة الثقافة، إن مصر فقدت اليوم قامة فنية عظيمة، وفنان أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، مشيرة إلى أن الراحل لم يكن ممثلا موهوبًا فقط، بل كان فنانا مبدعا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آن واحد، مؤكدة أن أعماله ستظل باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة.

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.