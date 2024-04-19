جولد بيليون: سعر الذهب المحلي يواصل الاستقرار وسط تذبذب عالمي وتراجع الدولار

استقر سعر الذهب المحلي دون تغيرات كبيرة، وذلك في ظل التذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي، وإلى جانب تراجع في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم، بينما يبقى الترقب قائم في الأسواق لأية تأثيرات من حركة السعر العالمي على السعر المحلي.

عيار 21 يفتتح عند 3255 جنيها للجرام

وبحسب التقرير الفني لجولد بيليون، فقد افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3255 جنيهًا للجرام، وذلك بعد انخفاضه خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات، ليغلق جلسة الأمس عند نفس المستوى.

تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.40 جنيه، وذلك بعد أن ارتفع بمقدار 1 جنيه تقريبًا، منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا خلال جلسة اليوم بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أخبار عن هجمات من الاحتلال الإسرائيلي على إيران، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى التراجع ليفقد مكاسبه، بسبب عدم فعالية هذا الهجوم وعدم نية إيران الرد عليه.

أمّا عن السعر المحلي فيستمر في التذبذب والتحركات المحدودة، وذلك بسبب حالة عدم وضوح الاتجاه التي يشهدها سعر الذهب العالمي حاليًا، بالإضافة إلى تراجع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بعض الشيء، خلال تداولات اليوم.

السعر المحلي

تظل تداولات سعر الذهب المحلي فوق المستوى 3250 جنيهًا للجرام عيار 21 في ظل تذبذب في حركة السعر بين مستويات 3200 – 3300 جنيه للجرام، وقد يستمر هذا التذبذب خلال هذا النطاق السعري لفترة من الوقت، حتى حدوث متغيرات جديدة سواء في سعر الذهب العالمي، أو في سعر صرف الدولار.