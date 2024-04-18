تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. «نزل 10 جنيه»

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 18-4-2024، تراجعا ملحوظا في محلات الصاغة، حيث أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية تراجع الأسعار خلال فجر اليوم بقيمة 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3245 جنيها للجرام الواحد، مقابل 3255 جنيها أمس.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3708 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2781 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 25 ألفًا و960 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي تذبذبا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2364 دولارا، وارتفع الذهب عقب زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضة.