تراجع جديد في أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة.. اعرف جرام 21 بكام

شهدت أسعار الذهب تراجعًا جديدًا خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، بقيمة 30 جنيهًا في جرام الذهب عيار 21، إذ سجل نحو 3230 جنيهًا للبيع مقارنة بـ3260 جنيها خلال بداية التعاملات، بينما سجل نحو 3255 جنيهًا للشراء بحسب الأسعار المعلنة من شعبة الذهب ومنصة «جولد بيلون».

أسعار الذهب اليوم

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، في محال الصاغة خلال منتصف التعاملات، وكذلك باقي الأعيرة وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب.

سجل جرام سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3692 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 3384 جنيها للبيع، و3410 جنيهات للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 انخفاضا عند 3230 جنيهًا للبيع، و3255 جنيهًا للشراء.

شهد سعر الذهب عيار 18 في محال الصاغة حالة من الانخفاض عند مستوى 2777 جنيها للبيع، و2890 جنيها للشراء.

يسجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2156 جنيها للبيع، و2170 جنيها للشراء.

انخفاض سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم ليسجل 26 ألفًا و40 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب العالمية 2390 دولار للبيع، و2391 دولار للشراء.