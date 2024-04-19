بلينكن: الصين تمثل تهديدا للعديد من الدول الأوروبية بسبب دعمها لروسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنَّ الصين تمثل تهديدا للعديد من الدول الأوروبية، موضحا: «بكين تساعد روسيا على إعادة بناء قدراتها الدفاعية».

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته على هامش اجتماعات مجموعة السبع اليوم، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «الصين قدمت المعدات وأشباه الموصلات لإعادة بناء القواعد الروسية».

وأشار إلى أنه «نتعاون مع دول أفريقيا لتعزيز التنمية المستدامة ولمواجهة التحديات العالمية، ونعمل مع هذه الدول لتعزيز العلاقات المشتركة».