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دراما المتحدة

بلينكن: الصين تمثل تهديدا للعديد من الدول الأوروبية بسبب دعمها لروسيا

كتب:

منى صلاح
02:02 م | الجمعة 19 أبريل 2024
أعلام الصين والولايات المتحدة

أعلام الصين والولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنَّ الصين تمثل تهديدا للعديد من الدول الأوروبية، موضحا: «بكين تساعد روسيا على إعادة بناء قدراتها الدفاعية».

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته على هامش اجتماعات مجموعة السبع اليوم، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «الصين قدمت المعدات وأشباه الموصلات لإعادة بناء القواعد الروسية».

وأشار إلى أنه «نتعاون مع دول أفريقيا لتعزيز التنمية المستدامة ولمواجهة التحديات العالمية، ونعمل مع هذه الدول لتعزيز العلاقات المشتركة».

 

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بقلم منى صلاح