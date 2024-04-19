الصين: العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي

أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها المجلس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعد فشل المجلس في تبني مشروع قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أن قبول فلسطين عضو كامل بالأمم المتحدة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن إسرائيل تقوض استمرار حل الدولتين وتضييق المساحة التي تقوم عليها دولة فلسطين، لافتًا إلى أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة حق غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي مساومات.

ونوه إلى أن أن قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة، سيسمح لفلسطين بأن تتمتع بصفة متساوية مع إسرائيل.