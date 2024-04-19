معلومات عن نظام أذرخش للدفاع الجوي الإيراني.. تدمير الأهداف على ارتفاعات منخفضة

تعتمد إيران على عدة منظومات متطورة في أسلحتها منها نظام أذرخش للدفاع الجوي وهو من أحدث الأنظمة الإيرانية التي تدافع بها عن نفسها، حيث كشفت الستار عنه في 17 فبراير الماضي في احتفال بحضور وزير الدفاع محمد رضا أشتياني.

نظام أذرخش للدفاع الجوي لديه نظام كهروضوئي

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» فإن وزير الدفاع الإيراني وصف نظام أذرخش للدفاع الجوي بأن إنجاز عظيم في صناعة الدفاع، وأن قادر على حماية المرافق الحيوية والمهمة في البلاد من تهديدات الطائرات المسيرة والمركبات الجوية الصغيرة، وتستخدم منظومة آذرخش، رادارا ونظاما كهروضوئيا للكشف عن الأهداف، مع تجهيز صواريخها بقدرات البحث الحرارية.

نظام أذرخش للدفاع الجوي منخفض الارتفاع

وكلمة «أذرخش» تعني برق باللغة الفارسية ويعتبر نظام دفاع جوي منخفض الارتفاع، حيث إن هذه المنظومة قادرة على رصد وتدمير الأهداف على ارتفاعات منخفضة حتى مسافة 50 كيلومترا.

وتمتلك إيران عدة أنظمة للدفاع الجوي المتطور منها نظام أرمان و15 خرداد ومنظومة كمين 2، وهي أنظمة إيرانية محلية الصنع، بينما تمتلك منظومة إس 300 الروسية المتطورة للدفاع الجوي الروسية.