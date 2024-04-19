نائب رئيس حزب المؤتمر: تنظيم الإخوان أخطر الجماعات المتطرفة الإرهابية

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن اعتراف المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان الإرهابية، محمد منتصر، بقرار داخل الجماعة بالاشتباك مع الشرطة والمعارضين لهم يؤكد الفكر الإرهابي لجماعة الإخوان الإرهابية، ويكشف عن الأساليب الإرهابية التي كانت تستخدمها الجماعة للحفاظ على سلطتها وقمع المعارضة باستخدام العنف والإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها.

الجماعات المتطرفة الإرهابية

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات لـ«الوطن» إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر واحدة من الجماعات المتطرفة الإرهابية التي تعتمد على استخدام الإرهاب والقوة كوسيلة لتحقيق أهدافها وتحقيق تأثيرها على المجتمع منذ أن تأسست في مصر في عام 1928، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى لنشر فكرها المتطرف وتحقيق سيطرتها على الدولة.

وتابع: معتقد الإخوان الإرهابية يعتمد على فكرة استخدام الإرهاب والقوة كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والدينية و تعتبر الجماعة نفسها أنها ملزمة بمحاربة الحكومة والسلطة القائمة، وتروج لفكرة أن الغاية تبرر الوسيلة، حتى لو كانت تتضمن استخدام العنف والتخريب.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية: تستند استراتيجية الإخوان الإرهابية على تحقيق أهدافها من خلال زعزعة الاستقرار والأمن في الدولة من خلال تجنيد الشباب وتأثيرهم بالخطابات المتطرفة والدعوة إلى العنف، وتستغل الفقر والجهل لدى الناس لتحقيق أهدافها.

الإخوان الإرهابية خطر حقيقي على الدولة

ولفت فرحات إلى أن الإخوان الإرهابية خطرا حقيقيا على الدولة المصرية، حيث تسعى لتحقيق أهدافها من خلال تخريب البنية التحتية وزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتستخدم الجماعة القوة والإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها، مما يؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة وتقويض هيبة الدولة ولمواجهة هذا التهديد، يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب ومنع نشاطات الإخوان الإرهابية ويجب تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات للحد من تأثير هذه الجماعة الخطيرة.