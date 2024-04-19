أهم التوجيهات الرئاسية لدعم ذوي الهمم.. 5 برامج كبرى

نشر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقريرًا صادرًا عن رئاسة مجلس الوزراء، يوضح أبرز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دعمهم بكل الطرق وتوفير حقوقهم الأخيرة.

مبادرة «دمج.. تمكين.. مشاركة»

وأوضح التقرير أنّ هناك عددًا من المبادرات الرئاسية الكبرى والخطوات التي اتخذت في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أولها إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أُسس بموجب القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2019، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وأصبح هناك مكاتب لتأهيل ذوي الهمم في المحافظات المختلفة، وقد وصل عددها في نهاية 2021 إلى 223 مكتبًا.

ومن المبادرات الرئاسية التي جرى إطلاقها لحماية ذوي الهمم هي مبادرة «دمج.. تمكين.. مشاركة» في عام 2021، وهي تعمل على تمكينهم في المجتمع لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا والقرى الريفية، وشهدت السنوات الماضية، تمكين ذوي الهمم في المراحل التعليمية المختلفة، فضلا عن الدعم المالي، ولفت التقرير إلى أهم مظاهر هذا الدعم وهي:

تطبيق منظومة «الفصل التفاعلي»

- تأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الهمم في يوليو 2018

- تدريب 30 ألف معلم من ذوي الهمم على استعمال الحاسب الآلي والتكنولوجي من أجل خدمة 60 ألف طالب

- دعم 810 مدارس من مدارس ذوي الإعاقة لخدمة 60 ألف طالب

- دعم 50 مدرسة مجتمعية بالأجهزة اللازمة في المدارس النائية والفقيرة

- تطبيق منظومة «الفصل التفاعلي» بالصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس الأمل للصم بالمحافظات كافة

- دعم 24 مركزا لذوي الهمم في الجامعات الحكومية

- تزويد مدارس المكفوفين بأجهزة الإبصار الناطقة والسمع الجماعي

- جهود وزارة التربية والتعليم في دمج أصحاب الإعاقات البسيطة والسمعية في مدراس التعليم العام والفني بعد إنهاء تعليمهم الأساسي.

صندوق قادرون باختلاف

وأوضح التقرير أن إنشار صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف»، يعد واحدة من المبادرات الرئاسية المهمة التي تم اتخاذها لدعم ذوي الهمم، ويترأس ذلك الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويعمل على توفير الدعم والرعاية فضلا عن مخصصات مالية لتوفير احتياجات ذوي الهمم وهي بمعزل عن ميزانية الدولة، وكذا توفير منح دراسة والتكلف بتنفيذ العمليات الجراحية وانشطة رياضية ورعاية للموهوبين وغيره.

ويعتبر تخصيص عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، خطوة مهمة تؤكد إيمان الدولة بقدراتهم، والخطوة الرئاسية الخامسة هي دعم صندوق «عطاء»، إذ جرى تقديم دعم مالي للصندوق 100 مليون جنيه لموارده وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي.