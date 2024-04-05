رئيس «سياحة النواب»: الإخوان يستغلون القضية الفلسطينية للعودة للشارع

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في جبين الوطن، ولم ولن تتخلى عنها الدولة يومًا حتى التوصل إلى حل عادل وشامل.

موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ثابت

وأضافت نورا علي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصر تمثل حجر الزاوية للقضية الفلسطينية، بموقفها الداعم المشرف الرافض لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وبجهودها الدؤوبة الواضحة للجميع.

وأشارت إلى أن محاولات الجماعة الإرهابية للوطن لتشويه الدور المصري هو استمرار لمحاولاتهم الخبيثة والفاشلة التي تحاول النيل من الوطن، ومحاولة استعادة وجودهم وجذب الأنظار إليهم مرة أخرى بعد أن لفظهم الشارع للأبد.

وأوضحت أن الشعب المصري بات فطِنا لمحاولات تلك الجماعة، وعلى وعي ودراية كاملين بأن هذا الفصيل خرج عن الوطنية ولا يتحدث الا بلسان مصلحته الخاصة فقط، ومن ثم فمحاولتهم مكتوب عليها بالفشل المسبق.