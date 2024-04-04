رئيس حزب الجيل: محاولات الإخوان الإرهابية لاستغلال القضية الفلسطينية لا تتوقف

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن المحاولات الإخوانية للانتقام من الدولة المصرية شعبًا وقيادة ومؤسسات بسبب القضاء على أحلامهم بحكم منطقة الشرق الأوسط عبر حكمهم مصر، لن تتوقف، منوها بأن تنظيم الإخوان الدولي وأفرعه في كل مكان يحاولون محاولات مستميتة ومتكررة لاستعادة نفوذهم في البلدان العربية وخاصة مصر وذلك باستغلال أي أحداث إقليمية لإثارة الفوضى والشغب.

المحاولات الإخوانية لاستغلال الحرب على غزة

وشدد «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن» على أن المحاولات الإخوانية لاستغلال الحرب الوحشية على أهلنا في غزة لتأليب الشارع المصري على قيادته ومؤسساته الأمنية تحت هاجس يحلمون به وأنهم قادرون على استعادة نفوذهم الذي فقدوه نتيجة ثورة الشعب المصري عليهم في 30 يونيو و3 يوليو 2013 بسبب ضلوعهم في المخطط الصهيو أمريكي غربي الذي كان يستهدف تقسيم المقسم وتجزئة المجزء وإقامة إمارة إسلامية حمساوية في سيناء.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن قادة بحركة حماس وجماعة الإخوان أطلقت مؤخرًا دعوات ترمي إلى زعزعة استقرار بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر، مع اقتراب المراحل النهائية للحرب الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، وما ينتج عنها نتائج ميدانية وتسويات سياسية لن تكون في مصلحة التنظيم الدولي وجناحه العسكرى لافتا إلى أنها محاولة أخيرة لخلط الأوراق وقطع الطريق على تهميش تيار الإسلام السياسي وتقليص أدواره.

ويدلل الشهابي على ما يقوله لنشر كتائب عزالدين القسام (ذراع حماس العسكرية) لخطاب قائدها محمد الضيف في الثامن والعشرين من مارس الماضي الذي حث فيه المواطنين في الأردن ومصر ولبنان وغيرهم على الزحف نحو فلسطين لتحرير المسجد الأقصى، وتزامن ذلك مع دعوات بنفس المضمون أطلقها مفتي ليبيا الصادق الغرياني المحسوب على جماعة الإخوان والذي وجّه نداء لحراس الحدود في المعابر حول قطاع غزة والضفة الغربية ليسمحوا للمسلمين في مصر والأردن باقتحامها لنصرة الفلسطينيين وإنقاذ نسائهم وأبنائهم وعائلاتهم، مفتيا بأن دخول المسلمين المعابر ونصرة إخوانهم فرض عين دفاعا عن إخوانهم، معتبرا أي جهة أمنية تابعة للأردن ومصر تمنع هذا التحرك متعاونة مع إسرائيل وتحمل وزر من يقتل المسلمين في غزة.

وأكد رئيس حزب الجيل أن هذه الدعوات تستهدف إثارة الشارع العربي ونشر الفوضى في المنطقة على غرار ما في أحداث يناير 2013 وهو ما عرفه وسماه الإعلام الغربي الصهيوني بالربيع العربي وذلك عبر توظيف قضايا حساسة لدى المواطن العربي ظاهرها الانتصار للكرامة العربية التي انتهكها العدوان البربري النازي الصهيوني على قطاع غزة والايحاء بالدفاع عن شعبنا الفلسطيني وحقه في العودة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وحذر الشهابي من تلك المحاولات الإخوانية مؤكدا أنها ترمى إلى الدخول في فصل جديد من المؤامرات مثل المؤامرات التي ألحقت الدمار والأذى ببعض الدول العربية خلال السنوات الماضية.

واختتم أنهم تناسوا أن موقف مصر الرسمية والشعبية كان وراء أبطال مخطط تصفية القضية الفلسطينية وتغيير الخطاب الرسمي للدول الغربية إلى المطالبة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة، مشيرا إلى مصر بالرغم ظروفها الاقتصادية أدخلت أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت إلى القطاع.