محمد ثروت ناعيا صلاح السعدني: «فنان عبقري عاش طول عمره مشغول بهموم وطنه»

نعى الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الفنان صلاح السعدني والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

ونشر محمد ثروت صورة للفنان الراحل صلاح السعدني معلقا: إنا لله وإنا اليه راجعون، فقد الفن المصري والحضارة الفنية المصرية فنان عبقري ومثقف وعاش طول عمره مشغول بهموم وطنه، وعبقرية لا تكون في أدائه فقط بل في اختيار مواضيع أفلامه ومسلسلاته التي تهم الجمهور.

وأضاف «ثروت»: وجسد شخصيات أعماله كما لو كان جارك أو قريبك أو شخص تشاهده في محيط سكنك أو شغلك، شخص تحبه وتتعاطف معه ومع مشكلته، الله يرحمك يا أستاذ ويسكنك فسيح جناته ويغفرلك ويرحمك.. العمدة اتوفى.