مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر.. اتفاق روجينا للانتقام من محمد ثروت

لاحظت روجينا التي تجسد شخصية نصرة في مسلسل سر إلهي، محاولة نهى التي تؤدي دورها الفنانة رشا مهدي لوضع السم في العصير لكي تتخلص من حياتها، لتقرر نصرة أن تدبر مكيدة ستظهر تفاصيلها في مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر التي ستعرض الليلة.

واكتشفت نصرة محاولة نهى لسمها، فبدلت أكواب العصير لتسممها هي وتضحك على فشلها في ذلك وأن المكيدة انقلبت عليها، وسط صدمة وخوف من نهى في مسلسل سر إلهي.

مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر

وقررت نصرة عدم ترك نهى تموت بالسم وإنما عالجتها وطلبت منها أن تساعدها للتخطيط ضد زوجهما سعد الذي يؤدي دوره الفنان محمد ثروت للانتقام منها، وهددتها بأن أي مخالفة لتعليماتها تستسلم فيديو وضعها السم في العصير لها ليتم حسبها، فماذا سيحدث لسعد هو ما نرى تفاصيله في مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر.

مسلسل سر إلهي

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل سر إلهي تخطيط جيد من روجينا «نصرة» للقضاء على أعدائها الذين تسببوا في دخولها السجن وأولهم زوجها السابق سعد، وسراج الذي يؤدي دوره الفنان مرام مكرم.