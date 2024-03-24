تواصل نصرة خلال أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 14، التخطيط للانتقام من زوجها السابق سعد، الذي يؤدى دوره الفنان محمد ثروت، إذ أنّه المتهم الأول في نظرها الذي كان وراء إقناع أشقائها بالشهادة ضدها وإدخالها السجن بتهمة قتل هارون، كما أنه السبب في وفاة ابنتهم الوحيدة دينا.

مسلسل سر إلهى الحلقة 14.. روجينا تواصل مخططها للانتقام من محمد ثروت

وفي السياق ذاته، استغلت نصرة نهى زوجة سعد، في خطط انتقامها من سعد ضمن مسلسل سر إلهي، خاصة بعد تهديدها بفيديو وهي تضع لها سم في العصير بغية قتلها، وهذا ما يجعل نهى خاضعة تمامًا لنصرة خوفًا من التعرض للسجن بتهمة الشروع في القتل.

سراج يهدد شاهيناز بفيديو قتل هارون

وتتصاعد الأحداث بين شاهيناز وسراج، بعد أن بدأ الأخير بتهديدها بفيديو وهي تقتل هارون، ويطلب منها التنازل عن الشركة مقابل تسليمها الفيديو، وتستمر الأحداث الليلة مع مسلسل سر إلهي الحلقة 14.