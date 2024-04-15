الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم «اتنين × واحد» بطولة محمد ثروت

بدأ فريق عمل فيلم «اتنين × واحد»، تصوير عدد من المشاهد في بعض المناطق منها حارة بولاق وغيرها.

أبطال فيلم اتنين × واحد

والعمل يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سامح حسين ومحمد ثروت وسهر الصايغ وعبير صبري ومحمد جمعة وعلاء مرسي وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال، تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور، وإنتاج إسحاق إبراهيم.

تفاصيل فيلم اتنين × واحد

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت؛ أولهما عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته والثروة التي تركها له والده، والثاني عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان أول المستفدين من ذلك وورث عنها الإسراف وسوء التصرف في الأموال، ويحمل الفيلم عددا من المفاجآت خلال عرضه في دور العرض السينمائي، ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.