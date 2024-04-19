فقرات متنوعة وهدايا خلال احتفالية «يوم اليتيم» بالغربية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية احتفالية خاصة بيوم اليتيم بنادي السكة الحديد، بطنطا، وشهد الحفل تكريم الأطفال الأيتام وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الوفاء للطفل اليتيم بالمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

فقرات فنية

شهد الحفل عدد من الفقرات الفنية والثقافية والغنائية التي أدخلت السرور والبهجة على قلوب الأطفال الأيتام، كما شهد الحفل بعض الفقرات والألعاب الرياضية، وفي نهاية الحفل قام المسؤولين في مديرية الشباب والرياضة بتوزيع الهدايا علي جميع الأطفال.

التكافل والتضامن

قال يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن المؤسسات المجتمعية والجمعيات الخيرية ومراكز الشباب لها دور استراتيجي في بناء الوطن، من خلال التكاتف معا في بناء الوعى والانتماء الوطني لدى الأطفال والأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم اليتم تحرص المديرية على المشاركة فيه كل عام، وهو ما يعكس مشاعر التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع ويذكرنا بمسؤوليتنا تجاه أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم.