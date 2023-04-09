حفل إفطار جماعي لـ1500 شخص في يوم اليتيم وتوزيع ملابس العيد بالشرقية

أقامت جمعية سنابل الخير الخيرية بقرية النخاس في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حفلها السنوي بمناسبة يوم اليتيم، وإقامة إفطار جماعي لعدد 1500 شخص، من أسر الأيتام والمرضى والمسنين سيدات معيلات، وذلك في حضور نخبة كبيرة من رجال المجتمع المدني وشخصيات عامة بالمحافظة.

فقرات ترفيهية وإنشاد ديني وتنورة

وتضمن الحفل إفطارا جماعيا ثم تخلله فقرات ترفيهية أحياها فرقة الأخوة أبو شعر للإنشاد الديني، وفقرات تنورة صوفية، وذلك لإدخال البهجة والسرور على الحاضرين بوجود عدد من قيادات محافظة الشرقية ونواب مجلسي الشعب والشورى والمتطوعين بسنابل الخير.

1500 وجبة في إفطار جماعي وحفل اليتيم

وقال المهندس إسلام عطية أمين صندوق الجمعية لـ«الوطن» إن الحفل يقام سنويا للاحتفال بيوم اليتيم إلا أنه تزامن مع شهر رمضان، وأقيمت كعادة سنوية حفل إفطار جماعي للأسر والأفراد والبالغ عددهم نحو 1500 شخص، مع تقديم فقرات ترفيهية لهم، لافتا إلى توزيع عدد 850 وجبة يوميا على الأكثر احتياجا من أبناء القرية والقرى المجاورة، بمساعدة بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير، تلك التي يتم تجهيزها بمطبخ الجمعية الخيري بتطوع نساء القرية.

توزيع ملابس العيد على الأطفال

وأشار أمين صندوق الجمعية إلى توزيع ملابس العيد وهدايا عينية على الأطفال من الأسر الأكثر استحقاقا والذين تم استهدافهم لوصول مستحقاتهم من الملابس والطعام بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك.