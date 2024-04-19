رئيس «مركزية التعليم الفني»: مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب لسوق العمل

قال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إن مشروع رأس المال الدائم، موجود بالفعل في مدارس التعليم الفني بموجب عدة قرارات وزارية منظمة، آخرها القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2019، إذ تقوم مدارس التعليم الفني بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة تنافس مثيلتها في السوق للمجتمع المحيط وبمقابل مادي منافس لمثيلتها، أما الغرض من هذا المشروع فهو تدريبي إنتاجي.

مصادر إنفاق مشروع رأس المال الدائم

أضاف «عمارة»، لـ«الوطن»، أنه يمكن لأي شركة أو مستثمر أن يعقد اتفاقية مع المشروع وفقاً للقرار المنظم لهذا المشروع، مشيراً إلى أن كل المبالغ المحُصلة من هذا المشروع يجري إنفاقها في عدة بنود منها على سبيل المثال أجور للطلاب خدمات اجتماعية للطلاب وتجهيزات المدارس وحافز إنتاج للمشرفين.

خطة لتعميم المشروع

أوضح رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، أن هناك جهودا منظمة لتعميم المشروع على كل مدارس الجمهورية، وإزالة كل التحديات التي تواجهها حتى تكون جزءاً من المشروع، مشيراً إلى أن المشروع له لجنة مركزية دائمة في وزارة التربية والتعليم تضم ممثلي الإدارة المركزية للشؤون المالية والمراجعة الداخلية والحوكمة والشؤون القانونية.

التدريب تحت إشراف مدرسين ذوي الخبرة

أضاف أنه بجانب التدريب المقرر للطلاب في المعامل والورش والمزارع داخل المدراس، يخضعون لتدريب إضافي تحت إشراف المشرفين على هذا التدريب وهم نخبة متميزة من المدرسين كل حسب تخصصه، ما يمنح الطلاب فرصة تنافسية عند الخروج لسوق العمل إذ يجري إعدادهم للالتحاق بالعمل وفق تخصصاتهم بكل سهولة، نظراً لأن الأعمال التي تنفذ داخل المدارس لا تقل جودة عما يجري تنفيذه خارج المدارس.

واختتم أن الطلاب قبل تخرجهم في المدارس يجري تقييمهم من قبل ممثلي سوق العمل في مجالات الصناعة المختلفة في لجنة تضمهم مع عضوين من التربية والتعليم، ما يجعل الخريج مؤهلا للمنافسة على فرص عمل لائقة بما اكتسبه من جدارات.