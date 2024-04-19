أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تبذل جهودا عديدة لتقديم المزيد من التدريبات الفنية للطلاب والطالبات من خلال تطبيق «مشروع رأس المال الدائم» بمدارس التعليم الفني، في إطار ضوابط القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2019.

ونوهت الوزارة بأن مدارس التعليم الفني تقوم على تقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة تفوق مثيلتها في السوق للمجتمع المحيط وبمقابل مادي منافس.

مشاركة كل الطلاب في أنشطة المشروع

يأتي ذلك في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإكساب الطلاب والطالبات الجدارات المطلوبة في سوق العمل سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات ايجابية من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة في سوق العمل المحلية والإقليمي والدولية.

يشارك طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني في جميع الأنشطة الخاصة بمشروع رأس المال الدائم وتقديم الخدمات والإنتاج، بهدف اكتساب المزيد من الجدارات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، كما تقوم المدارس بتدوير الرواكد الخشبية والمعدنية بها للحصول على منتجات مفيدة كما في تصنيع مقاعد الفصول.

تدريب الطلاب لإبراز دور المدارس الفنية

وتسهم هذه الأنشطة الإنتاجية والخدمات التي يجري تنفيذها أثناء تدريب الطلاب والطالبات، في إبراز دور المدارس الفنية في خدمة البيئة، وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع تجاه طلاب وخريجي التعليم الفني، وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، وزيادة تدريب الطلاب بما يزيد من قدرة خريجي التعليم الفني على المنافسة والالتحاق بسوق العمل نظرا لما يكتسبه من الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلاب المشاركين في أنشطة المشروع لزيادة دخلهم، وتأهيل الطلاب المشاركين في أنشطة المشروع كرواد أعمال في المستقبل خاصة مع دراستهم لمنهج ريادة الأعمال والابتكار ضمن الخطة الدراسية، وتقديم وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة ومنافسة لمثيلاتها في السوق، فضلا عن زيادة دخل المعلمين والعاملين المشاركين في أنشطة المشروع.