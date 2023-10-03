إنجازات 10 سنوات.. منصة إلكترونية لسوق العمل وربطها بمخرجات التعليم

رصدت وزارة العمل، إنجازاتها طوال الـ10 سنوات الماضية في الفترة من 2014 إلى 2023 في الفترة، حيث تضمّن التقرير إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.

إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بالصعيد

وأضافت الوزارة أنّه جار إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد ليصبح الإجمالي 13 مرصدا، وجرى الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج.

منصة إلكترونية لسوق العمل

وتابعت أنّه جار حاليا إعداد المنصة في شكلها النهائي، وإتاحة التقارير اللازمة لها، وجرى الانتهاء المرحلة الأولى تمهيدا لإطلاقها.

وبشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، أكد التقرير انتهاء الاستعدادات لإطلاق المنصة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية في الدولة، بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وإنشاء آليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.

ربط مُخرجات التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العمل

وعن دور الوزارة في ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، أوضح التقرير أنّه للتكامل بين وزارات وجهات الدولة المختصة، تنسق الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية لتطوير 23 مدرسة فنية.

ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج، والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام، ويشمل التطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتعاون مع مبادرة «ابدأ» لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال استهداف بعض المدارس والمراكز كنموذج يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح التقرير، أنّه لتأهيل عمالة مصرية ماهرة لسوق العمل بالخارج، جرى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي في القاهرة، بهدف تدريب مدربي وزارة العمل، وتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة بسوق العمل الأوروبي، والتعاون الفني مع الوزارة لتطوير مراكز التدريب التابعة لها.

وعن تطوير شهادات قياس مستوى المهارة، تُصدر الوزارة شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين للحصول على فرصة عمل في الداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي بمعدل نصف مليون شهادة سنويا، وجرى تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة لميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية، تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.