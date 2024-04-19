توريد 984 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

توريد القمح في البحيرة

وأشارت نائب المحافظ إلى أن شون وصوامع المحافظة البالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، استقبلت 984 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدان.

تشكيل لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح

وأوضحت «بلبع»، بأنه جرى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية؛ لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.