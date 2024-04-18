أسعار القمح في المحافظات مع بداية موسم التوريد.. «اعرف الأردب بكام»

بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح يبحث المواطنون عن أسعار القمح في المحافظات، إذ توجد أسعار موحدة لسعر القمح خلال 2024، كما تستعد مديريات التموين لاستقبال الأقماح في الشون والصوامع المخصصة لها.

أسعار القمح في المحافظات

وحول أسعار القمح في المحافظات، فقد أعلنها مجلس الوزراء، إذ جرى تحديد سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيه، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيه للأردب.

ووجه وكلاء وزارة التموين في مختلف المحافظات بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية توريد القمح والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم، كما شددوا على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، وشددوا أيضا على متابعة جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ووجه وكلاء وزارة التموين في المحافظات باستمرار أعمال المتابعة والتوريد وجاهزية الشون والصوامع لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.

بداية موسم توريد القمح 2024

يذكر أن العديد من المحافظات شهدت خلال الأيام القليلة الماضية بدء توريد القمح 2024 مع بداية موسم حصاد المحصول، إذ تتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح من المزارعين من خلال لجان مختصة الأقماح.