تجهيز 37 شونة لموسم توريد القمح 2024 في البحيرة.. الأردب بـ 2000 جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استعدادات الشون والصوامع لموسم توريد القمح 2024 في محافظة في البحيرة، مشيرة إلى أن مديرية التموين برئاسة محمد عبدالعال استعدت لموسم توريد الأقماح المحلية، حيث جرى تشكيل عدد من اللجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة.

استعدادات البحيرة لتوريد القمح 2024

وأكدت «بلبع»، أن المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظة تستعد لموسم توريد القمح 2024 في محافظة البحيرة، اعتباراً من غداً الاثنين الموافق 2024/4/15

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه جرى تشكيل اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية و عضو من الجهات المسوقة.

أوضحت أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام 290089 فدان، وإجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 37 شونة بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية 681608 طن، لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

سعر أردب القمح 2024 في البحيرة

وذكرت نائب محافظ البحيرة أن سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيه، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيه للأردب حيث سيحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد.

وأشارت أنه طبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام، جرى حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص ـثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.