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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الأوروبيون لم يتوقعوا هجوم إسرائيل على إيران

كتب:

شريف سليمان
02:11 م | الجمعة 19 أبريل 2024
إيران وإسرائيل

إيران وإسرائيل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بروكسل، إن الأوروبيين لم يتوقعوا رد الفعل الإسرائيلي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى إلى نزع الفتيل ومحاولة ردع إسرائيل وإقناعها بأنه لا يجب التصعيد في مثل هذه الحالة.

وأشار إلى أنه كانت هناك محاولات أوروبية مختلفة، من أجل التصعيد في اتجاه فرض مزيد من العقوبات على إيران ووكلائها في المنطقة، لكن يبدو أنه باء بالفشل.

رسائل الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأضاف المنيري، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل وجدتها كأنها فرصة لتثبت أنها لها اليد الطولى في المنطقة، وتحاول أن تصل إلى أي نوع من الانتصار العسكري على الأقل في هذه الشهور المظلمة على أهالي غزة.

ويفسر الهجوم الإسرائيلي على إيران، بأنه ربما يحمل رسالة لأهالي غزة، أكثر من رسالة للمجتمع الدولي وإيران وحلفائها في المنطقة.

تناقض عالمي بين التحذير و«حق الرد»

ولفت المنيري، إلى أن هناك مناشدات من المجتمع الدولي فقط، ولم تطرق إلى مستوى التصريحات الرسمية، بالدعوة لوقف إطلاق التصعيد والتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

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