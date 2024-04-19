وصول أحمد السقا ومنى زكي وهنادي مهنا لأداء صلاة الجنازة على صلاح السعدني

تقام بعد قليل، صلاة الجنازة على جثمان الراحل صلاح السعدني، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين.

وصول أحمد السقا جنازة صلاح السعدني

ووصل منذ قليل الفنانون أحمد السقا، أشرف زكي، أحمد حلمي، منى زكي، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد جمعة.

وغيب الموت الفنان صلاح السعدني، في الساعات الأولى من صباح اليوم.