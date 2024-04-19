«عمدة الدراما».. سر لقب اشتهر به الفنان الراحل صلاح السعدني

ليالي الحلمية رائعة أسامة أنور عكاشة التي ظهرت لأول مرة في أواخر الثمانينيات وعلقت في أذهان المصريين؛ حملت في طياتها حكايات لم ينسها الجمهور؛ مثل شخصية العمدة سليمان غانم الذي جسده الفنان الراحل صلاح السعدني وعاش بلقب عمدة الدراما، فما سر لقبه الشهير ومن هو العمدة الحقيقي في حياة صلاح السعدني؟.

سر لقب عمدة الدراما لـ صلاح السعدني

بين يوم وليلة تحول سليمان غانم إلى حقيقة واستحق الراحل صلاح السعدني لقب العمدة، إذ قال في لقاء تلفزيوني سابق: «مقدرش أحدد أمتي تحولت الشخصية اللي المرسومة في خيالي إلى واقع، أصبحت أنا وهو واقع واحد لدرجة في فترة تصوير الجزء التالت والرابع كنت واخد الجلاليب والعبايات والعصيان في الأستديو، ومكنتش بلبس البدل خالص، كنت بروح بالجلاليب وأجي بالجلاليب، واتحول الموضوع لحالة من التقمص الخاص دون قصد».

من هو العمدة الحقيقي في حياة السعدني؟

أما العمدة الحقيقي الذي أقتبس منه الراحل صلاح السعدني تفاصيل شخصية سليمان غانم في «ليالي الحلمية» هو الشخص الذي يعيش على ضفاف النيل في قريته الهادئة، الشيخ معوض جد صلاح السعدني «العمدة الحقيقي - رحمه الله - الشيخ معوض جدي تعلمت منه، أخذت منه شخصية العمدة اللي أفادت العمل وأضافت لشخصية العمدة سليمان غانم».

وبالرغم من تقارب الأدوار بين العمدة الحقيقي الجد والحفيد صلاح السعدني في دور سليمان غانم، إلا أن لكل منهما تأثيرا مختلفا، «العمدة الحقيقي كان شاهدا على عصر حقيقي بس تأثيره محدود داخل مدار وجوده جوة قريتنا على ضفاف النيل في الدلتا، إنما تأثير العمدة سليمان غانم أعتقد أن دوره أكبر على مستوى الأمة كلها من محيطها إلى خليجها».