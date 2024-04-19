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دراما المتحدة

موعد ومكان عزاء الفنان صلاح السعدني

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:52 م | الجمعة 19 أبريل 2024
صلاح السعدني

صلاح السعدني

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موعد ومكان عزاء صلاح السعدني، الذي غيبه الموت صباح اليوم، داخل منزله.

موعد ومكان عزاء صلاح السعدني

وقال «زكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسرة الراحل صلاح السعدني، تستقبل العزاء يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وكان محمود البزاوي زوج ابنة شقيق الفنان الراحل، كشف لـ«الوطن»، عن أن وفاة صلاح السعدني، طبيعية تماما، وكان في منزله وعلى سريره، ولم يُنقل إلى المستشفى.

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