إسعاد يونس تنعى الفنان صلاح السعدني بصورة من كواليس «فوزية البرجوازية»

نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي غيبه الموت صباح اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر حسابها على «إنستجرام».

إسعاد يونس تنعى صلاح السعدني

شاركت الفنانة إسعاد يونس جمهورها بصورة من كواليس فيلم «فوزية البرجوازية» الذي جمعها بالفنان صلاح السعدني وعلقت عليها: «الوداع يا شقيق، في أمان الله».

يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أعلن عبر حسابه على «إنستجرام» وفاة الفنان صلاح السعدني.