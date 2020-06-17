عبدالرازق توفيق: الإخواني "عبد" لتكليفات التنظيم

علق الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، على إعلان جماعة الإخوان الإرهابية تأسيس ما يُسمى بـ"مؤسسة مرسي للديمقراطية"، قائلا إن المؤسسة تأتي في إطار مسلسل وحملات التشويه والتشكيك والمظلومية التي تدعيها الجماعة، لافتا إلى أنه كلما وجدنا الإخوان يهاجمون إنجازًا، ندرك أن هذا الإنجاز به خير لمصر.

وأضاف "توفيق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "extra news"، أن جماعة الإخوان، تمثل "بوق الكذب" على مدار التاريخ، فلا تعرف ديمقراطية ولا حقوق إنسان، لكنها تسير على مبدأ الولاء والسمع والطاعة، وتتعامل مثل القطيع، ما يؤكد أن كل المظاهر التي تروج لها كذب وافتراء، ونواياها كُشفت في مصر.

وأشار إلى أن الإعلام المصري كشف وفضح نوايا الإخوان، ومع من تتحالف ومع من تتآمر، ومن وراء تلك الجماعة ومن يقودها وحقيقة أكاذيبها، لافتًا إلى أن الجماعة دائمًا ما تتمسك بالكذب، كما أن عهدها أتسم بترهيب الصحفيين ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، ولم تكن الجماعة تحمل مظاهر ديمقراطية أو حقوق إنسان وتتناقض في أقوالها: "الإخواني عبد للتكليف الذي يصدر له من التنظيم".

وأوضح أن كل ما ادعته الجماعة خلال السنوات الست الماضية، على مصر، لم يتحقق منه شيء، فالدولة المصرية بنجاحاتها وإنجازاتها أسقطت كل أكاذيب الجماعة، كما أن الشعب المصري لديه حالة فريدة من الوعي والإدراك و"كفر" تماما بادعاءات تلك الجماعة الإرهابية التي تتحالف مع أعداء مصر، وهي أداة رخيصة في أيدي تركيا وقطر.