«سنجعلهم يندمون».. ماذا قال وزير خارجية إيران قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي؟

في وقت ينتظر فيه العديد من دول العالم والمنطقة الرد الإيراني على إسرائيل، سواء على لسان الرئيس الإيراني أو وزير خارجيته، لم تدل طهران بأي ردود إنما نقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن روسيا أبلغت إسرائيل أن «إيران لا تريد تصعيدًا».

ولكن خرج وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالعديد من التصريحات، قبيل تنفيذ إسرائيل ضربات عسكرية داخل إيران، اليوم، ردًا على الهجوم بالمسيرات والصواريخ، الذي شنته طهران على دولة الاحتلال، مساء السبت الماضي، انتقامًا لاستهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، في بداية أبريل الجاري.

بينما كان وزير الخارجية الإيراني في نيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن، إذ عرضت وسائل إعلام إيرانية لقطات لـ عبد اللهيان في نيويورك.

أبرز تصريحات عبد اللهيان قبيل الضربة

نقلت وكالة إرنا للأنباء، أن عبد اللهيان أكد أن إيران أطلعت الولايات المتحدة بشكل مسبق على العملية، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر في المنطقة، وأن إيران أعلنت بانتظام للأمين العام للأمم المتحدة، بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، بأن مجلس الأمن يجب أن يؤدي واجبه في مواجهة تصرفات إسرائيل وأن الرد كان في إطار القانون الدولي والدفاع المشروع وتوجيه الإنذار والعقاب اللازمين.

تصريحات وزير الخارجية الإيراني خلال مجلس الأمن

توعّد وزير الخارجية الإيراني، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إسرائيل حال شنها أيّ هجوم على بلاده، قائلا: «لقد انتهت إجراءات الدفاع المشروع عن النفس، لذلك يجب على إسرائيل الكفّ عن أيّ مغامرة عسكرية أخرى ضدّ مصالحنا»، متوعدا إسرائيل حال انتهاك السيادة الإيرانية للردّ بشكل حاسم وملائم يجعلهم يندمون على أفعالهم.

الضربة الإسرائيلية لطهران

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت يوم الاثنين الماضي بأن إسرائيل قررت الرد "بشكل حاسم وواضح" بطريقة لا تؤدي لاشتعال المنطقة كما ستكون مقبولة بالنسبة للولايات المتحدةـ وتم استهداف إيران.

تصريحات وزير الخارجية الإيراني لـCNN

وتحدث وزير الخارجية الإيراني إلى مقدمة البرامج في شبكة CNN، قبيل ساعات على تنفيذ إسرائيل ضربة داخل إيران، قائلا إن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء" بهجومها على مبنى سفارة إيران في دمشق، وأن الهجوم الإيراني في إطار الدفاع المشروع.

قيود على اللهيان في نيويورك

وكانت الخارجية الأمريكية، فرضت قيود على تنقل وزير الخارجية الإيراني وأفراد الوفد المرافق في نيويورك أثناء مشاركته في فعاليات للأمم المتحدة. وفقا لتصريحات نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل.