أسعار الدواجن اليوم السبت 20-4-2024 في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 20-4-2024، في البورصة العامة للدواجن، انخفاضا طفيفا بعد حالة من الاستقرار في الأسعار قبيل انتهاء شهر رمضان المبارك، لتتماشي مع تحركات الحكومة لخفض الأسعار.

وخلال السطور التالية، نستعرض بالتفصيل التراجع في أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، حسبما أفادت آخر التحديثات المعلنة من جانب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 78 جنيهًا في البورصة، فيما تراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 84 لـ89 جنيها، على حسب المنطقة والمحل المعروض فيه السلعة.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارا سعريا عند 119 جنيها كتسليم أرض المزرعة، فيما تصل للمستهلكين بسعر يتراوح ما بين 125 و130 جنيها للكيلو.

هذا وقد سجلت سعر الدواجن «الساسو» الحمراء اليوم نفس سعر الدواجن البيضاء بقيمة 79 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بمبلغ يتراوح بين 84 إلى 89 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.