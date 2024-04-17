أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 17-4-2024

حافظت أسعار الدواجن على استقرارها في البورصة اليوم الأربعاء 17-4-2024، بعد انخفاضها بشكل كبير عقب انتهاء العيد، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء بخفض الأسعار، وقد تختلف الأسعار من مكان إلى آخر.

وترصد السطور التالية تفاصيل تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 80 جنيهًا في البورصة، بينما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 85 و90 جنيه حسب المنطقة والمحل.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء اليوم نفس سعر الدواجن البيضاء بقيمة 80 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بمبلغ يتراوح بين 85 إلى 90 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيه، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.