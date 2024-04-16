‎تراجع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 16 -4-2024، تراجعًا طفيفًا في عدد من الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث يتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 إلى 81 جنيهًا من أرض المزرعة، وقد تختلف الأسعار من مكان لأخر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء اليوم لتتراوح ما بين 80 إلى 81 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 إلى 87 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر، حيث تضاف أسعار النقل وغيرها.

أسعار الفراخ اليوم

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الأسواق ليتراوح بين 83 إلى 85 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 87 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء، ليسجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.