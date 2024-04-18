أسعار الدواجن الیوم الخميس 18-4-2024 في الأسواق والمحلات

انخفاض طفيف شهدته أسعار الدواجن في البورصة العامة للدواجن اليوم الخميس 18-4-2024، بعد حالة استقرار شهدتها الدواجن عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بخفض الأسعار.

وخلال السطور التالية، نستعرض بالتفصيل تراجع أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، حسبما أفادت آخر التحديثات المعلنة من جانب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البیضاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 79 جنيهًا في البورصة، بينما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 85 لـ90 جنيها بحسب المنطقة والمحل المعروض فيه السلعة.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 119 جنيها كتسليم أرض المزرعة، في حين تصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 125 و130 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء اليوم نفس سعر الدواجن البيضاء بقيمة 79 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بمبلغ يتراوح بين 84 إلى 89 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.