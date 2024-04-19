الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. تطبيقات حُسن الخلق

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة القادمة الموافقة 26 أبريل 2024 ميلاديا 17 شوال 1445 هجريا، وذلك في إطار إعلان الوزارة عن موضوعات خطب شهر أبريل منذ بدايته.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وأوضحت وزارة الإفتاء أن موضوع خطبة الجمعة القادمة هو تطبيقات حُسن الخلق وكانت موضوعات خطب شهر أبريل هي:

-الجمعة الأولى، الموافقة 5 أبريل، تتناول صدقة الفطر وحق الله في المال.

ـ الجمعة الثانية 12 أبريل تتناول الاستقامة والمداومة على الطاعة.

ـ الجمعة الثالثة 19 أبريل تتناول معنى التاجر الصدوق ومنزلته.

ـ الجمعة الرابعة 26 أبريل تتناول تطبيقات حُسن الخلق.

خطبة الجمعة

وكانت وزارة الأوقاف تناولت في خطبة الجمعة «معنى التاجر الصدوق ومنزلته ولماذا هو مع النبيين والصديقين»، موضحة أن من صفات التاجر الصدوق الوطنية الصادقة، فالتاجر الوطني الحكيم ينطلق في معاملاته من التزام ديني وشعور إنساني؛ لذلك فهو يبتعد عن كل صور الجشع والغش والاحتكار والاستغلال.

وأضافت الأوقاف أن منزلة التاجر الصدوق عند الله تعالى عظيمة، ويكفيه في ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»، ذلك لأن من يقدم الآخرة على العاجلة، ولا يحتكر ولا يغش، ويراعي أحوال الناس، حق له أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، ذلك أن معالجة النفس ومجاهدتها بالحرص على الصدق والأمانة وإيثار ما يبقى على ما يفنى ليس بالأمر اليسير الذي يطيقه كل إنسان في جميع أوقاته وتصرفاته