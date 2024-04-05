موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. الاستقامة والطاعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف والتي توافق 3 شوال 1445، الموافق 12 أبريل 2024، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وأوضح وزير الأوقاف، أن موضوع خطبة القادمة لوزارة الأوقاف هو «الاستقامة والمداومة على الطاعة»، حيث تعد تلك هي الجمعة الثانية من شهر أبريل، حيث أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر أبريل 2024 وهي:

-الجمعة الأولى، الموافقة 5 أبريل، تتناول صدقة الفطر وحق الله في المال.

ـ الجمعة الثانية 12 أبريل تتناول الاستقامة والمداومة على الطاعة.

ـ الجمعة الثالثة 19 أبريل تتناول معنى التاجر الصدوق ومنزلته.

ـ الجمعة الرابعة 26 أبريل تتناول تطبيقات حُسن الخلق.

صدقة الفطر وحق الله في المال

وتناولت وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان موضوع صدقة الفطر وحق الله في المال، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، حيث يخرج المسلمون زكاة الفطر والتي حدد دار الإفتاء في بداية شهر رمضان قيمتها 35 جنيها كحد أدنى.

وناشدت الإفتاء المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.