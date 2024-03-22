خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. فضائل العشر الأواخر من رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتاريخ 19 رمضان 1445هـ، الموافق 29 مارس 2024م.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وقال وزير الأوقاف إن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف يأتي تحت عنوان «فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها»، حيث تكون تلك الجمعة الموافقة يوم 29 مارس يوم 19 رمضان، الجمعة الثالثة في شهر رمضان المبارك.

فضائل العشر الأواخر من رمضان

وحول فضائل العشر الأواخر من رمضان قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن فضل شهر رمضان كبير ويكفي أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر.

وتابعت الإفتاء بأنه ينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان بكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار بقصد التعرض لعفو الله ورحمته ورضوانه ، وأيضاً لعله يوافق ليلة القدر فلا يشقى بعدها أبداً، وهي ليلة أخفيت في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد طالبوها في هذه الفترة فعن عُبَادَةُ بْن الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ « إِنِّى خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ »، رواه البخاري، باب الإيمان.