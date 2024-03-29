خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. صدقة الفطر وحق الله في المال

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتاريخ 26 رمضان 1445هـ ، الموافق 5 أبريل 2024م.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وأوضح وزير الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف هو صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد، حيث توافق تلك الجمعة هي الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك لتحتفل الأمة الإسلامية يوم الأربعاء 10 أبريل القادم.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان له في بداية شهر رمضان المبارك قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 2024 بقيمة 35 جنيها كحد أدنى، وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

الإفتاء توضح موعد خروج زكاة الفطر

وحول موعد خروج زكاة الفطر أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يخص هذا الشأن أن زكاة الفطر تخرج ليلة العيد، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها عند الجمهور، وإلَّا أَثِمَ المزكي، ولكن لا يسقط وجوب إخراجها مع ذلك، ويجوز تعجيلها بإخراجها في أي وقت من رمضان تبعًا لمصلحة الفقير.