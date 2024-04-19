مدير مفوضية حقوق الإنسان: أمن وسلام الفلسطينيين بغزة في خطر داهم

قال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في فلسطين، إن سكان قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على أدنى حد مسموح به من الحق في الحياة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في فلسطين، أن أمن وسلام الفلسطينيين بغزة في خطر داهم، والحالة الصحية والإغاثية بوضع كارثي.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، سيصبح المجتمع الدولي في وضع صعب.

ولفت إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، ستكون له تباعات خطيرة من حيث أعداد الضحايا والنازحين.