1490 طنا.. وصول القافلة السادسة من مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة (صور)

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصول المرحلة الثالثة من القافلة السادسة من المساعدات إلى أهالي غزة، بعد انطلاقها صباح اليوم، محملة بـ1490 طنا من المواد الغذائية والمشروبات الدافئة والملابس والبطاطين والمياه المعدنية، وأكد التحالف استمرار الدعم بفضل المساعدات المقدمة من مؤسسات التحالف المختلفة.

وصول مساعدات التحالف الوطني

وقال التحالف الوطني في منشور عبر الصفحة الرسمية: «وصول القافلة السادسة لأهالينا بغزة بالسلامة، لسه دعمنا مستمر وبفضل ربنا هنفضل مكملين»، وجاءت القافلة بمشاركة عدد من أمانات التحالف الوطني في مختلف المحافظات منهم محافظة القليوبية التي شاركت في القافلة السادسة المرحلة الثالثة الإغاثية وتوفير المواد الغذائية والاحتياجات اليومية لأهالينا بغزة.

مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة

تتضمن القافلة أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر من 1490طنا من المواد الغذائية والمشروبات الدافئة والملابس والبطاطين والمياه المعدنية، إذ شملت أكثر من 1286 طنا من المواد الغذائية ونحو 9.08 طن من المشروبات الدافئة، إضافة إلى أكثر من 30 طنا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 165 طنا من المياه المعدنية.