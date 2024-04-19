بعد تكريمها في احتفالية الأسرة المصرية.. «القومي للمرأة» يهنئ ماري لويس

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، ماري لويس عضو المجلس ورئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة ومصممة الأزياء العالمية؛ لتكريمها بالأمس في احتفالية الأسرة المصرية، التي نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس برعاية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي حملت شعار «صحة الأسرة.. صحة المجتمع».

وعبّرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم المستحق لماري لويس بشارة، التي تعد نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، ورائدة في خدمة قضايا المرأة بالمجتمع خاصة التمكين الاقتصادي للمرأة، متمنية لها المزيد من النجاحات.