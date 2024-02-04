ورش عمل وندوة توعوية حول التمكين الاقتصادي للمرأة في المنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية العمل وفرع المجلس القومي للمرأة، ورش عمل وندوة توعوية حول التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر ثقافة العمل الحر.

مدينة آمنة خالية من العنف

عقدت الندوة في قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة» ضمن مشروع «مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء»، بحضور فاطمة الزهراء علي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أيمن جابر، مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب بمديرية العمل بالمنيا، دعاء شلقامي، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، على عبد الحكيم، رئيس الوحدة القروية بأبيوها.

نشر ثقافة العمل الحر بين النساء

وأوضحت مدير وحدة تكافؤ الفرص، أن الهدف من هذه الندوات التوعوية هو نشر ثقافة العمل الحر بين النساء والشباب الراغبين في إقامة مشاريع اقتصادية صغيرة، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة على دعم ومساندة المرأة وتعريفها بطرق الدعم المتاحة.

وأشارت دعاء شلقامي، إلى دور المجلس القومي للمرأة والخدمات والأنشطة التي يقدمها للمرأة لتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، والجهود المبذولة لرفع قدراتها العملية واكتسابها خبرات مختلفة تمهيدًا لانخراطها بسوق العمل لمساعدة أسرتها وتحسين مستواها المادي والاجتماعي.

وأوضح أيمن جابر، أنه تم اختتام البرنامج التدريبي على التفصيل والحياكة بمبادرة «مهنتك مستقبلك» لعدد 10 متدربات بالوحدة المتنقلة للتدريب ومحلها قرية أبيوها، وأشار إلى أن مديرية العمل بالمنيا توفر العديد من البرامج التدريبية المجانية للشباب والسيدات من سن 18 وحتى 45 عامًا، وذلك بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية داخل المحافظة.