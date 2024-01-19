«نحو قرية منتجة».. ندوة توعوية عن التمكين الاقتصادي للمرأة في المنيا

نظم مركز النيل للإعلام بملوى ندوة إعلامية حول تمكين المرأة الريفية اقتصاديا بعنوان «نحو قرية منتجة»، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

النساء تنتج المشغولات اليدوية

أوضح هيثم الببلاوي نائب جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، أن المرأة في قرية إبشادات تٌساهم بشكل كبير في النهوض وزيادة دخل الأسرة، حيث تعتمد العديد من الأسر على عمل النساء في إنتاج المشغولات اليدوية، والتي تتميز بجودتها العالية وتصاميمها المميزة.

وأضاف «الببلاوي»، أن جهاز تنمية المشروعات يقدم عدد من الخدمات المجانية للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، منها دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، التدريب على إدارة الأعمال، التمويل، الترويج للمنتجات.

وتحدثت سمية بهاء عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن أهمية تمكين المرأة الريفية اقتصاديا، حيث يساهم ذلك في رفع مستوى معيشتها وتحسين وضعها الاجتماعي.

جهود تمكين المرأة الريفية

وأكدت سمية بهاء، أن المجلس القومي للمرأة يدعم جهود تمكين المرأة الريفية، من خلال تقديم العديد من البرامج والمبادرات، منها مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، مشروع تكوين تحالفات منتجة بين النساء، مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع.

وفي ختام الندوة، تم عرض المنتجات والمشغولات اليدوية التي تنتجها النساء في قرية إبشادات، التي تنوعت ما بين ملابس ومفروشات وإكسسوارات.