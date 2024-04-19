مشاهد من جنازة صلاح السعدني.. نجوم الفن يودعونه إلى مثواه الأخير (صور)

رحل فى الساعات القليلة الماضية الفنان القدير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا، في منزله، في صدمة لعدد كبير من محبيه داخل وخارج الوسط الفني، وجرى تشييع جثمانه عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن، بينهم أحمد السقا، محمد إمام، رامي إمام، كريم محمود عبدالعزيز، منى زكي، أحمد حلمي، وآخرون.

ونرصد فى السطور التالية، أبرز الحضور في جنازة الراحل صلاح السعدني.

موعد ومكان عزاء الراحل صلاح السعدنى

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يقام عزاء صلاح السعدنى بعد غدِ الأحد، فى مسجد الشرطة في الشيخ زايد، بعدما جرى تشييع جثمانه اليوم.

آخر أعمال صلاح السعدني

كانت آخر أعمال صلاح السعدني، مشاركته في مسلسل القاصرات عام 2013، بعدما أثرى الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، بالعديد من الأعمال المحفورة في ذاكرة الجمهور من السينما والدراما، من بينها ليالي الحلمية، أرابيسك، وغيرها من الأعمال المميزة.