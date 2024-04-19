تحذير مهم لمرضى الحساسية في 11 محافظة من ظاهرة جوية.. هل تصل إلى القاهرة؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات، إذ تتعرض بعض المحافظات إلى ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي حذرت منها مديرية الصحة في البحيرة من خلال البيان الصادر لها قبل قليل، إذ تضمن بعض النصائح لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظرا لوجود الأتربة العالقة، بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

ظاهرة جوية تضرب المحافظات

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر»، إلى ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسجلت أقصى سرعة لها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وسجلت 34 كيلو متر في الساعة.

كما تتعرض بعض المحافظات إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة لاسيما محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا، كما تشهد المحافظات طقس مشمس، فيما عدا السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات يوم السبت 20 أبريل جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الوجه البحري العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة